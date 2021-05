Pio e Amedeo: “La sinistra ci dà contro perché Salvini ci ha retwittato, evidentemente è una persona intelligente” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Amedeo Grieco di Pio e Amedeo: “Salvini è una persona intelligente” “Salvini è una persona intelligente, la sinistra ci critica perché ci ha retwittato”: lo dichiara Amedeo Grieco, del duo comico Pio e Amedeo, in seguito alle polemiche scaturite dal loro monologo a Felicissima sera, in onda su Canale 5 lo scorso 30 aprile, in cui i due avevano proposto una riflessione sul politicamente corretto e su alcune parole che non si possono dire in tv, perché ritenute offensive. Intercettati dalle telecamere di DiMartedì, in onda su La7 nella serata di martedì 4 maggio, Amedeo Grieco e Pio D’Antini, in collegamento telefonico, hanno dichiarato ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021)Grieco di Pio e: “è una” “è una, laci criticaci ha”: lo dichiaraGrieco, del duo comico Pio e, in seguito alle polemiche scaturite dal loro monologo a Felicissima sera, in onda su Canale 5 lo scorso 30 aprile, in cui i due avevano proposto una riflessione sul politicamente corretto e su alcune parole che non si possono dire in tv,ritenute offensive. Intercettati dalle telecamere di DiMartedì, in onda su La7 nella serata di martedì 4 maggio,Grieco e Pio D’Antini, in collegamento telefonico, hanno dichiarato ...

