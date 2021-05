Paura per Casillas, un altro malore per l’ex portiere: trasportato in ospedale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ancora Paura per l’ex portiere Iker Casillas. Lo spagnolo è stato trasportato in ospedale a causa di un malore improvviso, sono in corso nuovi accertamenti. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Hola, ha accusato un forte dolore al petto mentre giocava a padel, successivamente è stato trasportato all’ospedale universitario Quiron de Madrid. E’ stato dimesso dopo un giorno di osservazione ed è stato escluso un altro infarto. Nel 2019 Iker Casillas aveva avuto un malore mentre si allenava col Porto e aveva deciso di abbandonare il mondo del calcio. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovi accertamenti per valutare i motivi del problema di salute. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) AncoraperIker. Lo spagnolo è statoina causa di unimprovviso, sono in corso nuovi accertamenti. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo Hola, ha accusato un forte dolore al petto mentre giocava a padel, successivamente è statoall’universitario Quiron de Madrid. E’ stato dimesso dopo un giorno di osservazione ed è stato escluso uninfarto. Nel 2019 Ikeraveva avuto unmentre si allenava col Porto e aveva deciso di abbandonare il mondo del calcio. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a nuovi accertamenti per valutare i motivi del problema di salute. L'articolo CalcioWeb.

fattoquotidiano : CHI HA PAURA DI DAVIGO È in corso una strana gara cui partecipano alcuni politici, avvocati e magistrati. Una gara… - SkyTG24 : 'Ci siamo battuti per 6 anni, la paura c'è sempre ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora giustizia è fatta', ha… - diMartedi : #Bellavite su #vaccini: 'La paura c'è ed hanno ragione alcuni italiani, perché non abbiamo molti certezze sulla ver… - NinaLedibi50 : @magicadespell78 Non so se vuoi fare paura o prendere per la gola qualcuno ?? - AntoCMILAN : RT @amaricord: Centinaia di fasci radunati a Milano per ricordare Sergio Ramelli con tanto di saluto romano. La notizia ci è arrivata dall'… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Volano i prezzi agricoli, spinta al rialzo per Cnh La paura di un prossimo aumento dei tassi, sollevata dalle parole di Janet Yellen, si è dissolta martedì sera, senza lasciare conseguenze sui listini già in corsa per recuperare il terreno perduto. E ...

'Hanno provato a violentarmi'. Maria Grazia Cucinotta racconta tutto in diretta. E quello che è successo dopo le ha fatto ancora più male Per un lungo periodo urlavo a chiunque mi si avvicinasse. Perché non ho subito il trauma vero e ... Però mi è rimasta dentro quella paura. Perché quella paura ti resta sempre'. Infine Maria Grazia ...

Woody Allen, la mia paura? Il futuro del cinema in casa Agenzia ANSA Barghini (Asl): anche in Versilia vaccinazioni ai turisti VIAREGGIO. Anche la Versilia vuole somministrare i vaccini anti-Covid ai turisti, entrando nel giro delle località di villeggiatura che in estate forniranno questo servizio aggiuntivo ai propri ospiti ...

Volano i prezzi agricoli, spinta al rialzo per Cnh La paura di un rialzo dei tassi dopo le parole di Janet Yellen si è dissolta in poche ore e i listini corrono. Il rally delle commodities è un'ottima notizia per la controllata di Exor: sotto i riflet ...

Ladi un prossimo aumento dei tassi, sollevata dalle parole di Janet Yellen, si è dissolta martedì sera, senza lasciare conseguenze sui listini già in corsarecuperare il terreno perduto. E ...un lungo periodo urlavo a chiunque mi si avvicinasse. Perché non ho subito il trauma vero e ... Però mi è rimasta dentro quella. Perché quellati resta sempre'. Infine Maria Grazia ...VIAREGGIO. Anche la Versilia vuole somministrare i vaccini anti-Covid ai turisti, entrando nel giro delle località di villeggiatura che in estate forniranno questo servizio aggiuntivo ai propri ospiti ...La paura di un rialzo dei tassi dopo le parole di Janet Yellen si è dissolta in poche ore e i listini corrono. Il rally delle commodities è un'ottima notizia per la controllata di Exor: sotto i riflet ...