Oroscopo Vergine, domani 6 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 5 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 6 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine. Carissimi amici della Vergine, non sembra attendervi un giovedì esattamente al massimo della forma. A causa della dissonanza di Mercurio, che in questa giornata porta scompiglio a parecchi segni, potreste sentirvi un po' affaticati da alcune questioni secondarie, ma che rovineranno anche gli aspetti più importanti della vostra vita. Se aveste in programma qualche impegno famigliare non urgente, potrebbe essere una buona idea rimandarlo perché sembra trattarsi dell'ennesima causa di fatica e stress.

