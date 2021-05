Operaio muore schiacciato da una fresa industriale. La moglie: “Si lamentava che fossero in pochi. Ora come lo dico alle bambine?” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un elicottero ha trasportato Christian Martinelli in ospedale, ma è deceduto durante il trasporto. In corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente. Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un elicottero ha trasportato Christian Martinelli in ospedale, ma è deceduto durante il trasporto. In corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.

