Nick Kamen morto a 59 anni | addio al cantante della hit Each Time You Break My Heart

SkyTG24 : Morto Nick Kamen, cantante tra le icone degli anni Ottanta - Corriere : È morto Nick Kamen, modello e cantautore britannico. Lo lanciò Madonna - fanpage : Ultim'ora È morto #NickKamen - stexin : RT @SkyTG24: Morto Nick Kamen, cantante tra le icone degli anni Ottanta - davydunz : RT @Agenzia_Ansa: È morto Nick Kamen, dallo spot dei jeans alla musica pop. Aveva 59 anni #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Nick Kamen

14.58 E' morto il modello - cantanteE' morto il modello e cantante britannico. Nato il 15 aprile 1962, divenne famoso in tutto il mondo per uno spot pubblicitario dei Levi's 501 del 1985 e ambientato in una ...è morto a soli 59 anni. Il modello e cantautore inglese era diventato famoso alla fine degli anni '80 con la hit Each Time You Break My Heart del 1986. La notizia della morte è stata data ...I media cominciarono a prestare particolare attenzione a Nick dopo uno spot della Levi’s ... Si trattava, per l’appunto, di Each Time You Break My Heart. Kamen la cantò – con Lady Ciccone a dargli man ...Sono in tanti a firmare il documento: dall'Arci alla fondazione Falcone, da Moltivolti a Hyro, passando per Zen Insieme e la Lega navale ...