Napoleone “era poco dotato. Ecco le vere misure del suo pene” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono passati duecento anni dalla sua morte, avvenuta il 5 maggio del 1821, sull’isola di Sant’Elena, e ancora Napoleone fa parlare di se. Non potrebbe essere altrimenti visto che è stato colui che ha traghettato l’Europa dall’antico regime alla società borghese, incanalando le forze reazionarie scatenate dalla Rivoluzione Francese. Ma in questo articolo non parleremo delle sue imprese storiche né dei misteri legati alla sua morte (che abbiamo già trattato qui), bensì andremo a “rimestare nel torbido”, come si suol dire, affrontando un tema su cui ancora dibattono gli storici. Quale? La leggenda del suo pene. Voci di corridoio sopraggiunte fino ai giorni nostri riferiscono infatti che l’imperatore fosse stato evirato subito dopo la sua morte e che il suo pene sia stato conservato come una reliquia, tramandato di mano in mano. La storia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sono passati duecento anni dalla sua morte, avvenuta il 5 maggio del 1821, sull’isola di Sant’Elena, e ancorafa parlare di se. Non potrebbe essere altrimenti visto che è stato colui che ha traghettato l’Europa dall’antico regime alla società borghese, incanalando le forze reazionarie scatenate dalla Rivoluzione Francese. Ma in questo articolo non parleremo delle sue imprese storiche né dei misteri legati alla sua morte (che abbiamo già trattato qui), bensì andremo a “rimestare nel torbido”, come si suol dire, affrontando un tema su cui ancora dibattono gli storici. Quale? La leggenda del suo. Voci di corridoio sopraggiunte fino ai giorni nostri riferiscono infatti che l’imperatore fosse stato evirato subito dopo la sua morte e che il suosia stato conservato come una reliquia, tramandato di mano in mano. La storia ...

FQMagazineit : Napoleone “era poco dotato. Ecco le vere misure del suo pene” - Cabbot_ : Lo sapete di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? MAGENTA - Cabbot_ : LO SAPETE CHE È PER COLPA DEL FATTO CHE NAPOLEONE ERA MANCINO SE NOI GUIDIAMO DALLA PARTE SBAGLIATA DELLA STRADA E… - franca_fm : RT @TELADOIOLANIUS: Perchè i francesi sono fieri di #Napoleone ed in Italia non si può nominare Mussolini? Napoleone non ammazzava i nemi… - SottoVoce_ : 2/ Ai continui dileggi dell’inglese nei confronti del deposto imperatore in riferimento alla sua statura (il cameri… -