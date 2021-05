Monreale torna in zona arancione | contagi sotto la soglia critica

(Di mercoledì 5 maggio 2021)passa in. Il presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci, non ha prorogato l’ordinanza che prevedeva larossa per il comune. Ladei nuoviregistrati nel corso della settimana si è abbassatal’indice dei 250 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti. Così la città può nuovamente vedere riaprire le attività che erano rimaste chiuse. “Il peso del dovere e della responsabilità è stato portato dalla nostra comunità con grande diligenza. Mai nessun dato è stato risparmiato e abbiamo sempre cercato di condividere con la città sia le preoccupazioni che i risultati importanti. Il lavoro fatto ha consentito – dichiara Arcidiacono -, di riprendere il viaggio verso le normali abitudini della nostra vita. È un passo importante ...

MONREALE, 5 maggio – Un intervento, quello di scarificazione effettuato oggi su tutto il tratto della via Strazzasiti, che ben si innesta in linea di continuità con quanto fatto già dall'amministrazio ...Rinviati a causa del Covid i festeggiamenti dedicati al Santissimo Crocifisso a Monreale , in provincia di Palermo. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha comunque voluto lanciare un appello di speranza , ...