Matera, tutto pronto per la notte bianca del vaccino. (Di mercoledì 5 maggio 2021) UGL Salute: ”Un’iniziativa di esempio e sprone per tutta l’Italia”. Sarà una notte bianca che però questa volta invece che suoni, luci e canti vedrà protagonista il vaccino. “Dopo la riuscita dell’open day vaccinale, in un momento ancora difficile – dichiarano Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della Ugl Salute e Pino Giordano Segretario della Ugl Matera – una iniziativa come quella pensata dalla ASM di Matera è qualcosa di rivoluzionario. Dedicare dalle 22,00 dell’8 maggio alle 6,00 del giorno successivo alla somministrazione dei vaccini sarà fondamentale e lancia un segnale di esempio e sprone all’intera nazione”. I sindacalisti proseguono: “Ringraziamo il Presidente della Regione Vito Bardi e il Commissario straordinario della Asm di Matera Sabrina Pulvirenti per essere ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) UGL Salute: ”Un’iniziativa di esempio e sprone per tutta l’Italia”. Sarà unache però questa volta invece che suoni, luci e canti vedrà protagonista il. “Dopo la riuscita dell’open day vaccinale, in un momento ancora difficile – dichiarano Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della Ugl Salute e Pino Giordano Segretario della Ugl– una iniziativa come quella pensata dalla ASM diè qualcosa di rivoluzionario. Dedicare dalle 22,00 dell’8 maggio alle 6,00 del giorno successivo alla somministrazione dei vaccini sarà fondamentale e lancia un segnale di esempio e sprone all’intera nazione”. I sindacalisti proseguono: “Ringraziamo il Presidente della Regione Vito Bardi e il Commissario straordinario della Asm diSabrina Pulvirenti per essere ...

