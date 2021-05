Masters 1000 Madrid: Jannik Sinner, c’è Alexei Popyrin sulla strada che porta a Nadal (Di mercoledì 5 maggio 2021) Jannik Sinner si presenta al secondo turno del Masters 1000 di Madrid con alle spalle una partita non completata a causa del ritiro di Guido Pella sul 6-2 4-4. Dopo l’argentino, è la volta di incrociare la racchetta con l’australiano Alexei Popyrin, che come l’altoatesino vanta già un titolo ATP nella stagione. Popyrin, infatti, ha conquistato il 250 di Singapore, con un percorso che lo ha visto battere il croato Marin Cilic in semifinale e il kazako Alexander Bublik in finale. In quest’occasione ha estromesso il tedesco Jan-Lennard Struff per 6-3 7-6(4), dandosi così la chance di incontrare il rampante altoatesino, dal quale lo dividono 68 posizioni nel ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due. Giocatore dotato di una più che valida potenza, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021)si presenta al secondo turno deldicon alle spalle una partita non completata a causa del ritiro di Guido Pella sul 6-2 4-4. Dopo l’argentino, è la volta di incrociare la racchetta con l’australiano, che come l’altoatesino vanta già un titolo ATP nella stagione., infatti, ha conquistato il 250 di Singapore, con un percorso che lo ha visto battere il croato Marin Cilic in semifinale e il kazako Alexander Bublik in finale. In quest’occasione ha estromesso il tedesco Jan-Lennard Struff per 6-3 7-6(4), dandosi così la chance di incontrare il rampante altoatesino, dal quale lo dividono 68 posizioni nel ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due. Giocatore dotato di una più che valida potenza, ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Atp Madrid, Pella si ritira: passa Sinner. Berrettini vince il derby con Fognini: fuori anche Cecchinato L'altoatesino vince e approda al 2° turno del torneo di di (terra, montepremi 2.614.465 euro), terzo Masters 1000 stagionale che si sta disputando sulla terra battuta della 'Caja Magica' della capitale spagnola. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 18 del mondo e 14esima testa di serie, in questo ...

Alcaraz, un compleanno da ricordare: l'allievo sfida il 'maestro' Nadal ... che ha un bilancio di 9 successi e 2 sconfitte nei Masters 1000 nel 2021. Deludono invece i canadesi Denis Shapovalov e Felix Auger - Aliassime, a cui l'aggiunta di Toni Nadal nello staff non sembra ...

L'altoatesino vince e approda al 2° turno del torneo di di (terra, montepremi 2.614.465 euro), terzo Masters 1000 stagionale che si sta disputando sulla terra battuta della 'Caja Magica' della capitale spagnola. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 18 del mondo e 14esima testa di serie, in questo ... che ha un bilancio di 9 successi e 2 sconfitte nei Masters 1000 nel 2021. Deludono invece i canadesi Denis Shapovalov e Felix Auger - Aliassime, a cui l'aggiunta di Toni Nadal nello staff non sembra ...