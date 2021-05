L’Uomo Dietro Il Campione di Diodato per Il Divin Codino, main song del film su Roberto Baggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Diodato per Il Divin Codino, l’artista è nella colonna sonora del film Netflix su Roberto Baggio e firma la main song. Il Divin Codino sarà disponibile su Netflix per la visione in streaming dal prossimo 26 maggio. La canzone L’Uomo Dietro Il Campione firmata da Diodato sarà disponibile negli store digitali dal 14 maggio ed è già disponibile in pre-save. Nello stesso giorno sarà disponibile il videoclip ufficiale del brano su YouTube. L’Uomo Dietro Il Campione è il fedele racconto in musica della leggenda di Roberto Baggio. Il brano scritto da ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021)per Il, l’artista è nella colonna sonora delNetflix sue firma la. Ilsarà disponibile su Netflix per la visione in streaming dal prossimo 26 maggio. La canzoneIlfirmata dasarà disponibile negli store digitali dal 14 maggio ed è già disponibile in pre-save. Nello stesso giorno sarà disponibile il videoclip ufficiale del brano su YouTube.Ilè il fedele racconto in musica della leggenda di. Il brano scritto da ...

