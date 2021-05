Luana e i silenzi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Muoiono in Italia in media due persone al giorno sul posto di lavoro. Al lavoro. Muoiono per lavorare, cioè per vivere. Ed è il più orrendo dei paradossi. Solo nel primo trimestre di quest’anno sono morte 185 persone per lavoro, sul lavoro. Un dato peggiore dell’anno prima, ma per chi abbia attenzione a queste cose non è una notizia inedita: i morti sul lavoro crescono quasi ogni anno, e non diminuiscono mai. Solo che la tragedia non si risolve, anche perché non se ne parla. E’ capitato più di una volta, in passato, di notare in queste righe questo assurdoo. Ma ormai anche il concerto del Primo maggio è un palcoscenico muto. L’altro giorno a Montemurlo, Prato, è mortaD’Orazio, un’operaia di 22 anni del settore tessile. Non è uno dei settori più rischiosi. Ma lei è morta, aveva una bambina ed era una giovane donna molto bella. Così è stato ...