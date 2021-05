Lo scontro Filippine-Cina con parolacce che piace agli Usa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Non esiste un modo nel protocollo diplomatico per tradurre quel “get the fuck out” con cui il ministro degli Esteri filippino, Teodoro Locsin, ha invitato i pescherecci cinesi a lasciare le acque () che da settimane occupano in massa. Locsin non è nuovo a commenti bruschi, ma stavolta il tono indica che qualcosa tra Pechino e Manila si è effettivamente rotto. China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province … https://t.co/KTv1TOQvN7 — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 3, 2021 Per il governo cinese quei battelli sono dei pescherecci fermi per trovare rifugio dal mare grosso. Il problema è che quella che dalle ...