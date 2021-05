Lo Monaco su Mourinho: “Per i soldi che prende è scarso! Sarà una gatta da pelare” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato a Radio Punto Nuovo nell’ambito dell’arrivo di Mourinho alla Roma, affermando parole forti sul tecnico portoghese. Queste le sue parole: “Prendo atto di questa scelta della Roma. Potrebbe anche essere plausibile e fare calcio a Roma è difficile sotto tanti aspetti: non è un caso che l’ultimo scudetto si è stato vinto con un uomo di grande personalità come Fabio Capello. Questa proprietà vuole arrivare in alto, ha deciso di prendere Mourinho; ho espresso il mio parere su di lui in tante circostanze: per me, in relazione ai soldi che prende, è scarso e non è un allenatore che esprime concetti tecnico-tattici che un allenatore importante deve dare alla propria squadra. Mi pare che gli ultimi risultati di Mourinho ne siano ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pietro Lo, dirigente sportivo, ha parlato a Radio Punto Nuovo nell’ambito dell’arrivo dialla Roma, affermando parole forti sul tecnico portoghese. Queste le sue parole: “Prendo atto di questa scelta della Roma. Potrebbe anche essere plausibile e fare calcio a Roma è difficile sotto tanti aspetti: non è un caso che l’ultimo scudetto si è stato vinto con un uomo di grande personalità come Fabio Capello. Questa proprietà vuole arrivare in alto, ha deciso dire; ho espresso il mio parere su di lui in tante circostanze: per me, in relazione aiche, è scarso e non è un allenatore che esprime concetti tecnico-tattici che un allenatore importante deve dare alla propria squadra. Mi pare che gli ultimi risultati dine siano ...

DiMarzio : #Roma, il commento di #LoMonaco sulla scelta di #Mourinho - LucianoDavite : Lo Monaco del Tibet: “Mourinho scarso per quanto prende. L’Inter ha pianto per anni i suoi effetti” Invece le squa… - LiveSicilia : Lo Monaco: “Mourinho alla Roma? Per me non è speciale” - MarcomX90280535 : @VoceGiallorossa 'Lo Monaco chi? Io conosco monaco di Tibet, Monaco di Montecarlo, Bayern Monaco, Gran Prix di Mona… - JBP_OfficialTW : RT @RAttivo: Catania-Roma: aggressioni fisiche ai tifosi,minacce di morte ai giocatori e guerriglia mafiosa in campo e fuori... ma lui inor… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco Mourinho Mourinho alla Roma, Pietro Lo Monaco: 'Lavorare insieme? Improponibile' Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli , arrivano puntuali le parole dell'ex ad del Calcio C atania Pietro Lo Monaco sul tema del momento, José Mourinho alla Roma . 'Inorridisco che in un momento come questo con la crisi economica vada a spendere così tanto per un allenatore. Trenta milioni di ingaggio totale ...

RPN: Mourinho torna in Italia, le critiche di Lo Monaco Intervento a Radio Punto Nuovo, l' ex ad del Catania Lo Monaco su Mourinho: 'Per quanto è pagato è scarso!'

Lo Monaco: "Mourinho? Per quanto guadagna è scarso" Corriere dello Sport.it Roma, come cambia la rosa con Mourinho: possibili acquisti e cessioni Calciomercato Roma, possibili acquisti e cessioni con l'arrivo di Mourinho: rischia Pau Lopez mentre il sogno è Cesc Fabregas.

Lo Monaco: 'Roma, io inorridisco. Mourinho in campo non è una cima' Inoltre, Lo Monaco, aggiunge: 'Inorridisco che in un momento come questo con la crisi economica vada a spendere così tanto per un allenatore. L'arrivo di Mourinho in Italia ha scatenato tifosi ed adde ...

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli , arrivano puntuali le parole dell'ex ad del Calcio C atania Pietro Losul tema del momento, Joséalla Roma . 'Inorridisco che in un momento come questo con la crisi economica vada a spendere così tanto per un allenatore. Trenta milioni di ingaggio totale ...Intervento a Radio Punto Nuovo, l' ex ad del Catania Losu: 'Per quanto è pagato è scarso!'Calciomercato Roma, possibili acquisti e cessioni con l'arrivo di Mourinho: rischia Pau Lopez mentre il sogno è Cesc Fabregas.Inoltre, Lo Monaco, aggiunge: 'Inorridisco che in un momento come questo con la crisi economica vada a spendere così tanto per un allenatore. L'arrivo di Mourinho in Italia ha scatenato tifosi ed adde ...