Lo Monaco su Mourinho | “Per i soldi che prende è scarso | gli ultimi risultati sono la dimostrazione”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Losi esprime chiaramente sudicendo che per quanto, non esprime concetti tecnico-tattici da grande tecnico L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Roma, il commento di #LoMonaco sulla scelta di #Mourinho - Pall_Gonfiato : Lo Monaco: 'Mourinho alla Roma? Mossa rischiosa. Il portoghese è bravo a motivare l'ambiente ma...' - kisskissnapoli : Lo Monaco: 'Mourinho ed io insieme? Mi sembra improponibile. Siamo il diavolo e l'acqua santa. Mou è bravo a prende… - tuttonapoli : Lo Monaco su Mourinho: 'Per i soldi che prende è scarso! Sarà una gatta da pelare' - ILOVEPACALCIO : #LoMonaco su #Mourinho: «Spero che la #Roma sappia cosa significhi prendere Mou» - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco Mourinho

Corriere dello Sport.it

NAPOLI - A Radio Punto Nuovo è intervenuto Pietro Lo, dirigente sportivo, nell'ambito dell'arrivo dialla Roma : " Prendo atto di questa scelta della Roma . Potrebbe anche essere plausibile e fare calcio a Roma è difficile sotto tanti ...Il ritorno diin Serie A da nuovo allenatore della Roma rievoca, inevitabilmente, i trascorsi del tecnico portoghese all'Inter e, insieme alle grandi vittorie, le sue più celebri 'liti' con i colleghi e ...Lo Monaco si esprime chiaramente su Mourinho dicendo che per quanto prende è scarso, non esprime concetti tecnico-tattici da grande tecnico ...L'arrivo di Mourinho in Italia ha scatenato tifosi ed addetti ai lavori, Lo Monaco: 'Io e lui insieme siamo improponibili'.