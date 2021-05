La prima asta per vendere l’ex unicorno della bioplastica, Bio-on, va deserta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lo stabilimento di Bio-on a Bologna (foto: Bio-on)Nulla di fatto. Va deserta la prima asta per Bio-on. Nessun contendente si è fatto avanti per rilevare dal fallimento la startup bolognese della bioplastica, travolta a luglio 2019 dall’attacco del fondo statunitense Quintessential capital management e a ottobre da un’inchiesta della procura felsinea che ne ha azzerato i vertici. Base d’asta: 95 milioni di euro per rilevare in blocco i i beni in pancia alla Bio-on, dall’impianto sperimentaòe al portafoglio di brevetti e marchi, dalle ricerche aziendali alle scorte alle partecipazioni societarie. Fondata nel 2007 dall’ex presidente Marco Astorri e dal suo braccio destro Guido Guy Cicognani, nella primavera del 2019 Bio-on è arrivata a ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lo stabilimento di Bio-on a Bologna (foto: Bio-on)Nulla di fatto. Valaper Bio-on. Nessun contendente si è fatto avanti per rilevare dal fallimento la startup bolognese, travolta a luglio 2019 dall’attacco del fondo statunitense Quintessential capital management e a ottobre da un’inchiestaprocura felsinea che ne ha azzerato i vertici. Base d’: 95 milioni di euro per rilevare in blocco i i beni in pancia alla Bio-on, dall’impianto sperimentaòe al portafoglio di brevetti e marchi, dalle ricerche aziendali alle scorte alle partecipazioni societarie. Fondata nel 2007 dalpresidente Marco Astorri e dal suo braccio destro Guido Guy Cicognani, nellavera del 2019 Bio-on è arrivata a ...

