“Juve due anni fuori dalla Champions”: la bomba di ESPN (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sembrava essersi incamminata verso la via della rappacificazione, ma la UEFA non ha dimenticato la Superlega. L’organizzazione di 12 club per creare una sorta di campionato indipendente non può restare senza conseguenze, poiché bisognerà fare in modo che non si crei un pericoloso precedente. Secondo le informazioni raccolte e riferite da ESPN, la massima organizzazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sembrava essersi incamminata verso la via della rappacificazione, ma la UEFA non ha dimenticato la Superlega. L’organizzazione di 12 club per creare una sorta di campionato indipendente non può restare senza conseguenze, poiché bisognerà fare in modo che non si crei un pericoloso precedente. Secondo le informazioni raccolte e riferite da, la massima organizzazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : [CM] Juve, sarà un mercato a due fasi: priorità plusvalenze, poi spazio ai rinforzi ?? - ZZiliani : Dopo aver capito che gli arbitri porteranno la #Juventus in #Champions pena linciaggio (vedi aggressione a #Chiffi… - juventusfc : #TrainingCenter | Meno 2?? alla sfida contro i friulani! ?? ?? - Zebratus : RT @la_patrizia_: Quindi se stasera esce Zidane fa a botte con Allegri per la Juve? Basta che sia uno dei due e io sono contenta. Uno dei… - _smpdr : RT @luca_vincis: @_smpdr Ciao Dani, noi qui diciamo 'Il Mito'!!! Detiene ancora il record di gol segnati in azzurro ben 35!!! Aver detto no… -