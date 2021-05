Isole Covid free, Figliuolo prepara piano vaccini. Riunione con governo e rappresentati (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un piano per le Isole minori Covid free è sul tavolo del generale Francesco Paolo Figliuolo , commissario per l'emergenza Covid, e stamane ci sarà una Riunione con governo e ANCIM . In Sicilia il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Unper leminoriè sul tavolo del generale Francesco Paolo, commissario per l'emergenza, e stamane ci sarà unacone ANCIM . In Sicilia il ...

zazoomblog : Isole Covid free Figliuolo prepara piano vaccini. Riunione con governo e rappresentati - #Isole #Covid #Figliuolo… - TfnWeb : Covid: intesa tra Figliolo e Musumeci, al via vaccinazione nelle isole minori - jobwithinternet : RT @Giornaleditalia: Isole covid free: i fragili in coda perché la mail dell’ASL va in spam - corrmezzogiorno : #Palermo Vaccini, aperte prenotazioni per «over 50» E sulle isole minori al via dosi di... - Giornaleditalia : Isole covid free: i fragili in coda perché la mail dell’ASL va in spam -