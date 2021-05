Isola dei Famosi, Beppe Braida sbotta: “Trovo scandaloso che non sono stato invitato in studio” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che circo tre settimane fa Beppe Braida, il comico di Zelig, ha dovuto lasciare l’Honduras per motivi personali. Nello specifico, il padre dell’attore è stato ricoverato in ospedale per Covid, mentre la madre è risultata positiva. Per tale ragione il naufrago avendo la testa L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 5 maggio 2021) Chi segue la 15esima edizione de L’deisa perfettamente che circo tre settimane fa, il comico di Zelig, ha dovuto lasciare l’Honduras per motivi personali. Nello specifico, il padre dell’attore èricoverato in ospedale per Covid, mentre la madre è risultata positiva. Per tale ragione il naufrago avendo la testa L'articolo proviene da KontroKultura.

gennaromigliore : Con il raggiungimento delle 6.115 dosi somministrate #Procida è isola #CovidFree: un risultato importante che apre… - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - waveshande : simona ventura che ha condotto l’isola dei famosi, temptation island, sanremo, the voice, è stata giudice ad x-fact… - PaoloAcciai : RT @casaitaliagov: ?? Firmati due protocolli tra struttura antimafia sisma e i Commissari Straordinari per la ricostruzione per il rafforza… -