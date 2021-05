In Friuli non ci si vaccina: non ha aderito 40% dei 60-69enni, tra i più giovani solo 15mila prenotati. “Il problema non sono più le dosi” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sul fronte del Covid, in Friuli Venezia Giulia il problema non sembra più essere quello di avere un numero di vaccini adeguato, ma di convincere i cittadini a farsi inoculare. Basta guardare le cifre quotidiane fornite dal commissario straordinario e dal ministero della Salute per verificare che la Regione non è ai vertici delle statistiche per vaccini somministrati (440.137) sul totale della fornitura (529.515), pari a un 83,1 per cento, che è nettamente inferiore alla media nazionale dell’85,6 per cento, addirittura 5,4% in meno del vicino Veneto. sono in particolare alcune fasce d’età a destare preoccupazione. I primi numeri li ha dati sabato scorso il governatore Massimiliano Fedriga: non ha aderito il 40% della fascia 60-69 anni e quasi il 25% di quella tra 70 e 79. Non sta andando meglio con i più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sul fronte del Covid, inVenezia Giulia ilnon sembra più essere quello di avere un numero di vaccini adeguato, ma di convincere i cittadini a farsi inoculare. Basta guardare le cifre quotidiane fornite dal commissario straordinario e dal ministero della Salute per verificare che la Regione non è ai vertici delle statistiche per vaccini somministrati (440.137) sul totale della fornitura (529.515), pari a un 83,1 per cento, che è nettamente inferiore alla media nazionale dell’85,6 per cento, addirittura 5,4% in meno del vicino Veneto.in particolare alcune fasce d’età a destare preoccupazione. I primi numeri li ha dati sabato scorso il governatore Massimiliano Fedriga: non hail 40% della fascia 60-69 anni e quasi il 25% di quella tra 70 e 79. Non sta andando meglio con i più ...

