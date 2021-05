In arrivo in tutta Italia 2,5 milioni di vaccini (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E' iniziata la consegna diretta alle regioni di oltre 2,1 milioni di dosi di vaccino Pfizer, giunti agli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia per poi essere smistate.Nella giornata del 6 maggio, inoltre, circa 360mila dosi del vaccino Moderna raggiungeranno l'hub nazionale vaccini della Difesa, ubicato all'interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare per poi essere consegnate nei prossimi giorni alle strutture designate dalle Regioni e delle Province autonome da vettori della Difesa e di Poste Italiane (SDA).(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E' iniziata la consegna diretta alle regioni di oltre 2,1di dosi di vaccino Pfizer, giunti agli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia per poi essere smistate.Nella giornata del 6 maggio, inoltre, circa 360mila dosi del vaccino Moderna raggiungeranno l'hub nazionaledella Difesa, ubicato all'interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare per poi essere consegnate nei prossimi giorni alle strutture designate dalle Regioni e delle Province autonome da vettori della Difesa e di Postene (SDA).(ITALPRESS).

ottopagine : In arrivo in tutta Italia 2,5 milioni di vaccini - DirettaSicilia : In arrivo in tutta Italia 2,5 milioni di vaccini, - blogsicilia : #notizie #sicilia In arrivo in tutta Italia 2,5 milioni di vaccini - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro In arrivo in tutta Italia 2,5 milioni di vaccini - - danielyno : Credo di avere un problema di alimentazione ?? arrivo affamato a pranzo e di conseguenza mangio velocissimamente e p… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo tutta Vaccino Toscana, boom prenotazioni over 65 ... 'Vi invito a provare con calma, ci sono ancora molte dosi disponibili in tutta la regione', scrive ... Zingaretti, 'Immunità di gregge in tempi brevi' 5 Maggio 2021 ''Se corriamo con l'arrivo dei ...

Riecco Mourinho! Il futuro di Roma e la politica del daje Uno dei simboli linguistici di Roma - di tutta Roma, non solo della metà romanista - trasformato in ... il cui arrivo nella capitale non può non indurci a riflettere su un'altra priorità conclamata ...

In arrivo in tutta Italia 2,5 milioni di vaccini Nuovo Sud In arrivo in tutta Italia 2,5 milioni di vaccini ROMA (ITALPRESS) – E’ iniziata la consegna diretta alle regioni di oltre 2,1 milioni di dosi di vaccino Pfizer, giunti agli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Ma ...

Firenze Sotto Vetro, il ritratto della pandemia 'fiorentina': un documento da conservare con cura Un anno di attese, paure e forza di reagire, grazie a migliaia di video invitati da tutta la città. Da giovedì 6 maggio al cinema.

... 'Vi invito a provare con calma, ci sono ancora molte dosi disponibili inla regione', scrive ... Zingaretti, 'Immunità di gregge in tempi brevi' 5 Maggio 2021 ''Se corriamo con l'dei ...Uno dei simboli linguistici di Roma - diRoma, non solo della metà romanista - trasformato in ... il cuinella capitale non può non indurci a riflettere su un'altra priorità conclamata ...ROMA (ITALPRESS) – E’ iniziata la consegna diretta alle regioni di oltre 2,1 milioni di dosi di vaccino Pfizer, giunti agli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Ma ...Un anno di attese, paure e forza di reagire, grazie a migliaia di video invitati da tutta la città. Da giovedì 6 maggio al cinema.