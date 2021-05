Il sondaggio: negli italiani cresce la fiducia nei vaccini (Di mercoledì 5 maggio 2021) Intwig, una società di ricerca bergamasca, ha effettuato una ricerca su un campione di 1.600 cittadini italiani tra 18 e i 75 anni. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Intwig, una società di ricerca bergamasca, ha effettuato una ricerca su un campione di 1.600 cittadinitra 18 e i 75 anni.

cybersec_feeds : RT @Key4biz: Guida alla #cybersecurity delle nostre #autoelettriche e #autoconnesse: i pericoli dagli smartphone e dalla rete di ricarica.… - CostanzaBattis1 : @AMTomarchio Stasera vedremo Mentana a che punto colloca Italia Viva nel suo sondaggio. 1,9% è un po' tantino, me… - sonarcisista : è troppo sgamabile se metto una storia con il sondaggio cringissimo c/r negli amici stretti per un tipo che non con… - gianbrio1 : @giangoSGV No, non mi astengo...soprattutto con il 48% di indecisi...ma avete mai visto un sondaggio corretto negli… - cybersec_feeds : RT @Key4biz: Guida alla #cybersecurity delle nostre #autoelettriche e #autoconnesse: i pericoli dagli smartphone e dalla rete di ricarica.… -