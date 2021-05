Helen Mirren: "Felice per il grande successo di 'La Vacinada'. Zalone? Elegante e geniale" (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto Felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme”. Lo ha dichiarato l’attrice premio Oscar Helen Mirren, ospite d’eccezione del video ufficiale della nuova canzone di Checco Zalone “La Vacinada”, sbarcato sui social e diventato virale in poche ore. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono moltoche ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme”. Lo ha dichiarato l’attrice premio Oscar, ospite d’eccezione del video ufficiale della nuova canzone di Checco“La”, sbarcato sui social e diventato virale in poche ore.

Tg3web : In poche ore ha invaso la rete e conquistato i social, il nuovo video di Checco Zalone che, con un brano divertente… - SkyTG24 : La Vacinada, il video di #CheccoZalone con Helen Mirren in Salento che invita a vaccinarsi - Corriere : Checco Zalone balla con Helen Mirren: «La Vacinada» è il nuovo tormentone (geniale) - Capobianco2005C : RT @ciakmag: Dopo l'exploit in #LaVacinada di #CheccoZalone, arriva il commento di #HelenMirren - ciakmag : Dopo l'exploit in #LaVacinada di #CheccoZalone, arriva il commento di #HelenMirren -