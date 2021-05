Gigi Marzullo | età | vita privata | moglie | figli | Sottovoce | carriera | Instagram

ruee126 : @ghesboh Devi finire a fare la ceretta a Gigi Marzullo - alfonso25592 : @alby61 @matteorenzi Renzi è anche peggio. Chi l'ha individuato bene, è stato Maurizio Crozza nei panni di Gigi Mar… - TizianaCasini : RT @chetempochefa: Domenica a #CTCF su @RaiTre non perdetevi il tavolo di #CTCF ?? Con @fabfazio ci saranno @OriettaBerti, Mago Forest, @fe… - infoitcultura : Gigi Marzullo, la sua più grande paura | Il racconto - Valedance11 : RT @chetempochefa: Questa sera non perdetevi il tavolo di #CTCF con @fabfazio e il nostro cast: Mago Forest, Ale e Franz, Gigi Marzullo e @… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Marzullo

Altranotizia

Al fianco di Fabio Fazio ci saranno, anche in questa domenica 2 maggio 2021, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest,, Nino Frassica, Ale e Franz, e Roberto ...Accanto a lui come sempre: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest,, Nino Frassica, Ale e Franz. Come sempre lo spazio dedicato all'attualità è affidato a Roberto Saviano. ...Gigi Marzullo è un giornalista italiano, conduttore del programma Rai Sottovoce. Facciamo quattro passi nella sua vita privata.Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, sarà l’ospite istituzionale di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 2 maggio dalle 20 su Rai3. Inoltre per la stessa pun ...