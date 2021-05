Flora Canto ed Enrico Brignano rivelano il nome del loro secondo bebè

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 5 maggio 2021)sono pronti per accogliere nellafamiglia il. La bella ex tronista aveva rivelato di essere in dolce attesa attraverso un post pubblicato su Instagram. Ospite a Verissimo, poi, aveva svelato il sesso della creatura che porta in grembo. La, già genitori della piccola Martina nata nel 2017, regaleranno allaprimogenita un bel fratellino. Davanti alle telecamere della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, i due avevano scherzato sulda dare al bambino. In quel momento entrambi sembravano ancora in alto mare nella scelta, tanto che il comico aveva ironicamente azzardato nomi come ...