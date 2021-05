F1, Romain Grosjean torna al volante dopo il terribile incidente! Guiderà la Mercedes in un Test (Di mercoledì 5 maggio 2021) Romain Grosjean tornerà al volante di una monoposto di F1 a sette mesi di distanza dal terribile incidente avuto nel GP del Bahrain. In quell’occasione il pilota della Haas andò a sbattere violentemente contro le barriere e la sua vettura andò a fuoco. Il francese, però, uscì incredibilmente illeso dalle fiamme (si procurò “solo” alcune ustioni alle mani) e avrà l’occasione di guidare nuovamente una macchina della massima categoria automobilistica. E non sarà una vettura qualsiasi, ma una Mercedes! Il 35enne avrà la possibilità di salire a bordo della W10 con cui Lewis Hamilton vinse il Mondiale 2019, in occasione di un giornata di Test prevista il prossimo 29 giugno al Paul Ricard (circuito su cui si disputa il GP di Francia). Due giorni prima avrà la possibilità di compiere alcuni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021)tornerà aldi una monoposto di F1 a sette mesi di distanza dalincidente avuto nel GP del Bahrain. In quell’occasione il pilota della Haas andò a sbattere violentemente contro le barriere e la sua vettura andò a fuoco. Il francese, però, uscì incredibilmente illeso dalle fiamme (si procurò “solo” alcune ustioni alle mani) e avrà l’occasione di guidare nuovamente una macchina della massima categoria automobilistica. E non sarà una vettura qualsiasi, ma una! Il 35enne avrà la possibilità di salire a bordo della W10 con cui Lewis Hamilton vinse il Mondiale 2019, in occasione di un giornata diprevista il prossimo 29 giugno al Paul Ricard (circuito su cui si disputa il GP di Francia). Due giorni prima avrà la possibilità di compiere alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : Romain Grosjean Wolff mantiene la promessa, test per Grosjean in Mercedes Toto Wolff ha mantenuto la promessa: Romain Grosjean tornerà in Formula 1 per un test al volante della Mercedes . Il pilota francese guiderà la W10 al Paul Ricard il prossimo 29 giugno, ma già due giorni prima farà qualche demo laps in ...

Texas, Gara 2: primo successo per Pato O'Ward Il tutto è successo ancor prima che tutti avessero preso bandiera verde sulla linea del traguardo: Pietro Fittipaldi (sulla vettura che Romain Grosjean lascia libera sugli ovali, ndr) ha toccato ...

Formula 1: Romain Grosjean in pista con la Mercedes W10 al Paul Ricard Automoto.it Romain Grosjean de retour en F1 le temps d'un test avec Mercedes l'essentiel Sept mois après son terrible accident - sa monoplace en flammes avait été coupée en deux - Romain Grosjean va de nouveau piloter une F1. Un moment unique pour un test privé pour Mercedes ...

Grosjean in Mercedes F1 per un test privato. Romain Grosjean ritornerà a guidare una monoposto di F1, poiché la Mercedes ha deciso di completare con lui un test one-off.

