Denise Pipitone | ispezione nell’ex appartamento di Anna Corona | ex moglie del padre della bimba

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Novità dopo la riapertura delle indagini sul caso di, lascomparsa a Mazara del Vallo (Trapani) l’1 settembre 2004 e mai più ritrovata. Secondo quanto riferito negli ultimi minuti dall’inviato di Chi l’ha visto?, in diretta sul posto, sarebbe in corso un’dei carabinieri nella casa in cui abitò, exdelpiccola, Pietro Pulizzi. Caso: carabinieridiSarebbe ancora in corso, disposta dalla Procura di Marsala che ha recentemente riaperto le indagini sulla scomparsa di, una ...