Ddl Zan | Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi Nove | “Il dibattito a destra è viziato da ignoranza | malafede e omofobia”

"Il dibattito sul Ddl Zan a destra è viziato da ignoranza, malafede e omofobia retrograda". Così Andrea Scanzi, conduttore di 'Accordi&Disaccordi', insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito del disegno di legge contro l'omotransfobia. "Lo sanno gli spettatori che stiamo parlando del nulla? Cioè lo sai che il 99% delle obiezioni a questo Ddl sono totalmente campate in aria? Lo sai che la destra ritiene che se entra in vigore il Ddl Zan viene insegnata l'ideologia gender nelle scuole, dai cinque, sei anni i bambini dovranno scoprire l'ideologia gender? È un falso storico – ha detto il giornalista – Lo sai che stanno dicendo che se entra il ...

