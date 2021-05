Covid, Coprifuoco: le Regioni chiedono spostamento alle 23 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tema del Coprifuoco continua a tenere banco nel dibattito politico. Da più parti si è paventata l’idea se non di una cancellazione, quantomeno di uno slittamento orario. Questa volta a formalizzare la proposta sono state le Regioni. “Le Regioni – scrive il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, su Twitter – hanno proposto di ampliare alle 23 il Coprifuoco così da permettere di poter lavorare la sera. Dobbiamo guardare anche a quelle attività che sono ancora chiuse per andare verso un processo di riaperture in sicurezza. Penso a palestre, settore wedding…”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tema delcontinua a tenere banco nel dibattito politico. Da più parti si è paventata l’idea se non di una cancellazione, quantomeno di uno slittamento orario. Questa volta a formalizzare la proposta sono state le. “Le– scrive il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle, Massimiliano Fedriga, su Twitter – hanno proposto di ampliare23 ilcosì da permettere di poter lavorare la sera. Dobbiamo guardare anche a quelle attività che sono ancora chiuse per andare verso un processo di riaperture in sicurezza. Penso a palestre, settore wedding…”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

