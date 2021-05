Consumo di suolo, quello che sta accadendo al disegno di legge Nugnes è molto grave (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dagli anni 60 si discute in Italia del gravissimo problema della tutela ambientale e, nonostante gli sforzi effettuati sul piano giuridico e sul piano legislativo, spesso in esecuzione di direttive europee, il problema si è ulteriormente aggravato perché l’obiettivo della distruzione dell’ambiente è insito nel sistema economico predatorio e incostituzionale del neoliberismo imperante. Sicché tutti gli sforzi sono caduti nel vuoto di fronte alla pressione dei palazzinari, che di solito trovano i loro appoggi in Parlamento, nella condiscendenza di certi parlamentari sempre pronti a introdurre eccezioni nei testi di legge riguardanti la materia. Oggi il problema ha assunto dimensioni globali e persino in Europa, da sempre votata al più bieco neoliberismo, si pensa di emanare un regolamento che parifichi l’importanza del suolo e cioè dei terreni, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dagli anni 60 si discute in Italia del gravissimo problema della tutela ambientale e, nonostante gli sforzi effettuati sul piano giuridico e sul piano legislativo, spesso in esecuzione di direttive europee, il problema si è ulteriormente aggravato perché l’obiettivo della distruzione dell’ambiente è insito nel sistema economico predatorio e incostituzionale del neoliberismo imperante. Sicché tutti gli sforzi sono caduti nel vuoto di fronte alla pressione dei palazzinari, che di solito trovano i loro appoggi in Parlamento, nella condiscendenza di certi parlamentari sempre pronti a introdurre eccezioni nei testi diriguardanti la materia. Oggi il problema ha assunto dimensioni globali e persino in Europa, da sempre votata al più bieco neoliberismo, si pensa di emanare un regolamento che parifichi l’importanza dele cioè dei terreni, che ...

