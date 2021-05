Chelsea-Real | dove vederla Brivido blu per Zidane

Marko22402520 : @tancredipalmeri Real Madrid ...Chelsea ... M. United (eliminato dal Siviglia di....Montella!)... Tottenham ... squadrette - Vergara1899 : RT @_Tomteller_: Chelsea-Real Madrid 2-1 Voi che dite? - Fabius40884986 : @DanieleGianca @GiordanoSepi @LAROMA24 Il mio era n esempio È una vera bet se io te do tipo stasera real Chelsea e… - LucaZucchetti98 : RT @gustatore: Poi gli altri possono fare i vergini del calcio e fingere che le altre semifinaliste non fossero il PSG del Qatar, il Chelse… - RobertoBalest11 : RT @CalcioPillole: Stasera c'è #ChelseaRealMadrid, chi renderà questa super sfida ancora più epica diventandone protagonista? -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Real

DIRETTAMADRID: L'ARBITROMadrid sarà diretta dall'arbitro italiano Daniele Orsato , designazione di prestigio per il nostro fischietto che sarà dunque a capo della squadra arbitrale ...Madrid , che si gioca stasera alle 21:00 , è la partita di Champions League valida come semifinale di ritorno. La vincitrice affronterà Il Manchester City che ieri, per la prima volta ...CHELSEA and Real Madrid are looking to join Manchester City in the Champions League final. The Blues hold a small advantage after the first leg in Spain, taking a crucial away goal into the second ...Eden Hazard returns to Chelsea on Wednesday's Champions League semi-final second leg having barely featured in his two seasons at Real Madrid due to an array of injury problems ...