Caso Fedez | Di Mare | ' Da lui manipolazione dei fatti | nessuna censura' | Barachini | ' Gestione confusa del Primo Maggio'

ilriformista : L’ex premier Conte, dopo il caso Fedez che prova a sfruttare a suo vantaggio, se la prende con le ingerenze della p… - ilriformista : Fedez o non Fedez l’azienda è fuori controllo (di @claudiafusani) #Fedez #report #Renzi @reportrai3 @matteorenzi… - fattoquotidiano : Il caso Fedez ha convinto ancor di più Mario Draghi ad affidare a un supermanager esterno la guida della Rai [di Gi… - Lucilla93730473 : RT @viaggrego: Caso #Fedez, #Rampini sotterra la #sinistra: “È il #partito delle star milionarie, non è più credibile” (#Video) https://t.c… - giandomenic45 : RT @AlfioKrancic: Vigilanza Rai 'caso Fedez' -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Fedez

Lo ha dichiarato il direttore di Rai3, Franco Di Mare , in audizione alla Camera sul. Il cantante al Concertone del Primo Maggio aveva accusato la Rai di aver tentato di censurarlo. Il ...Così Franco Di Mare, direttore di Rai Tre durante la sua audizione in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulper il Concertone del ...La vicenda del cantante Fedez ha tenuto la scena per due giorni e oltre ... Pandemia, Recovery, Giustizia (con il caso Palamara e quello più recente Amara) sono scivolati in secondo piano per qualche ...La polemica nata sull’esibizione di Fedez al Concertone del primo maggio è “basata sulla manipolazione dei fatti” perché “la telefonata viene montata spostando domande e risposte e tagliata, così dive ...