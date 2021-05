Capello avverte Mourinho | “Difficile lavorare a Roma Non hanno molta pazienza”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Fabio, ex allenatore della, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Joséche dalla prossima stagione allenerà i giallorossi. Sulle difficoltà che potrà trovare nella Capitale: “brucia tutto. E’ la città più bella del mondo, ma anche quella in cui nel calcio è estremamente. Non c’è, non si valuta molte volte la ragione di una sconfitta. Serve un gruppo unito contro tutto e tutti ed è fondamentale la società”. FOTO: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitinterno : Mourinho sbarca a Roma, Capello avverte club e tifosi: 'Non basta per vincere' -

Non è mancata però una importante annotazione critica da parte di Fabio Capello: "Fatta la premesse sul tecnico, va detto che però non basta prendere un allenatore importante per vincere, ci vogliono ...Fabio Capello ha parlato nel corso di un'intervista dell'arrivo di Josè Mourinho come nuovo allenatore della Roma ...