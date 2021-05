ansa_liguria : Covid: Abbagnale 'piccolo focolaio tra azzurri canottaggio' - TV7Benevento : Canottaggio: Abbagnale, 'andiamo a Tokyo con l'obiettivo di migliorare Rio 2016'... - TV7Benevento : Canottaggio: Abbagnale, 'i 5 azzurri positivi al Covid sono guariti e stanno benne'... - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Canottaggio, Abbagnale: 'Abbiamo avuto in piccolo cluster di postivi tra gli azzurri' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Canottaggio, Abbagnale: 'Abbiamo avuto in piccolo cluster di postivi tra gli azzurri' -

Lo dice il presidente della Federazione italiana, Giuseppe, all'Adnkronos. "In questo momento abbiamo una nazionale divisa in due con una squadra già qualificata per le ...Così Giuseppe, presidente della federazione italiana, rivelando un retroscena poco noto sulle ultime settimane degli azzurri che provano ancora a qualificarsi per Tokyo 2020: '...Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - "I risultati degli ultimi Europei sono stati confortanti, la preparazione, nono stante qualche intoppo, sta andando bene e guardiamo ai Giochi con fiducia. L'obiettivo è s ...Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - "Abbiamo avuto un piccolo focolaio di Covid all'interno del gruppo azzurri, si sono ammalati in totale 5 ragazzi, per fortuna si sono negativizzati e stanno tutti bene". L ...