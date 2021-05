Cannabis libera. Un altro colpo al muro delle ideologie. Il caso De Benedetto apre una breccia. Un dolore che le destre non sentono (Di mercoledì 5 maggio 2021) In questi anni intorno a noi – tanto in Europa quanto negli Stati Uniti – le opinioni pubbliche e i legislatori hanno preso coscienza della necessità di riflettere e intervenire sui limiti del metodo in passato universalmente adottato in Occidente in materia di stupefacenti: un metodo fortemente incentrato sulla proibizione della produzione e del consumo, indipendentemente dalla loro natura e indipendentemente dalle caratteristiche sociali dei loro consumatori. È innegabile che la legalizzazione della Cannabis sia un tema estremamente divisivo che mette in gioco la nostra stessa coscienza e può determinare divergenze difficilmente colmabili anche all’interno del medesimo partito. Rispetto ad un tema così controverso, e così carico di valenze ideologiche contrapposte, lo sforzo del legislatore deve necessariamente essere guidato da un “approccio pragmatico”. Dovrebbero ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) In questi anni intorno a noi – tanto in Europa quanto negli Stati Uniti – le opinioni pubbliche e i legislatori hanno preso coscienza della necessità di riflettere e intervenire sui limiti del metodo in passato universalmente adottato in Occidente in materia di stupefacenti: un metodo fortemente incentrato sulla proibizione della produzione e del consumo, indipendentemente dalla loro natura e indipendentemente dalle caratteristiche sociali dei loro consumatori. È innegabile che la legalizzazione dellasia un tema estremamente divisivo che mette in gioco la nostra stessa coscienza e può determinare divergenze difficilmente colmabili anche all’interno del medesimo partito. Rispetto ad un tema così controverso, e così carico di valenze ideologiche contrapposte, lo sforzo del legislatore deve necessariamente essere guidato da un “approccio pragmatico”. Dovrebbero ...

