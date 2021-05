Calcio | Roma; Fonseca ' Addio consensuale | penso al lavoro'

capuanogio : #Sarri alla #Roma, ci siamo. A breve il vertice tra il suo agente e il club, pronto un contratto da 4 milioni più b… - Gazzetta_it : VIDEO La stoccata nel 2009, quando #Mourinho disse: 'Roma zero tituli' - Agenzia_Ansa : Josè Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Lo ha annunciato il club giallorosso con un tweet. #ANSA - Max_Alle : RT @marifcinter: Ausilio: 'Mourinho farà bene alla Roma e a tutto il calcio italiano. Mourinho è un personaggio positivo, come parte di un… - beatone__ : RT @marifcinter: Ausilio: 'Mourinho farà bene alla Roma e a tutto il calcio italiano. Mourinho è un personaggio positivo, come parte di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma

Dovremo fare la rimonta, nelnulla è impossibile'.Dieci anni fa. Era un'intervista per 'I Signori del', protagonista Francesco Totti , capitano dellaancora per sei stagioni prima del ritiro del 2017. L'altro protagonista, ma della domanda, José Mourinho . L'uomo del triplete nerazzurro ...Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Vi sentite sotto osservazione di Mourinho in queste ultime partite? "No, giochiamo ogni partita per noi e per la maglia. Faremo sempre così, non per farci vedere dal nuovo ...Le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United ...