Barbara D’Urso | Frecciatina Polemica Contro Fedez!

A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso parla di Fedez e della sua canzone "Blasfemia" che contiene dei versi shock scritti dal cantante e rivolti alla conduttrice napoletana che ha qualcosa di interessante da dire al rapper! Ecco tutti i dettagli! In questi giorni Fedez è al centro di tantissime polemiche per il discorso che ha tenuto in diretta in occasione del noto concertone del 1 maggio. Il cantante insieme alla moglie Chiara Ferragni e a tanti altri artisti e personalità di spicco del mondo del web e della televisione si sta battendo per l'approvazione del DDL ZAN. Si tratta di una proposta di legge che prevede pene severe e risvolti penali per chi sia accusato di omofobia e omotransfobia. Prima di salire sul palco, il cantante annuncia tramite il suo profilo Instagram di essere stato obbligato dalla Rai a censurare il suo discorso perchè ritenuto troppo ...

