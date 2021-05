Assiteca acquista 100% società brokeraggio assicurativo Ing G. Bassi&C (Di mercoledì 5 maggio 2021) Assiteca, il più grande gruppo italiano nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo, quotato all'Aim di Borsa Italiana, ha perfezionato oggi il contratto per l'acquisto del 100% ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021), il più grande gruppo italiano nella gestione dei rischi d'impresa e nel, quotato all'Aim di Borsa Italiana, ha perfezionato oggi il contratto per l'acquisto del...

fisco24_info : Assiteca acquista 100% società brokeraggio assicurativo Ing G. Bassi&C: Assiteca, il più grande gruppo italiano nel… - ASEFIBrokers : #ASSITECA acquista il 100% del broker Ing. G. Bassi & C. | AsefiBrokers | - DividendProfit : ASSITECA acquista la Ing. G. Bassi & C. per 5 milioni di euro - IlBroker1 : ASSITECA S.p.A. acquista il 100% della società di brokeraggio assicurativo Ing. G. Bassi & C. S.p.A. e rafforza la… - finance_commu : Assiteca acquista Ing. G. Bassi & C e si rafforza in Toscana - -