Assassin's Creed, il prossimo capitolo uscirà non prima dell'anno prossimo ma quest'anno potrebbe arrivare un altro DLC (Di mercoledì 5 maggio 2021) Secondo un importante leaker di Assassin's Creed, un nuovo gioco di Assassin's Creed è, o almeno era, in sviluppo incentrato su Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra. Al momento della pubblicazione, non è chiaro se questo gioco sia ancora in sviluppo. Il leaker divulga che potrebbe essere stato recentemente scartato o accantonato. Qualunque sia il caso, abbiamo nuovi dettagli sul gioco, per gentile concessione dello stesso leaker. Parlando del gioco Richard, il leaker afferma che è molto diverso dagli ultimi capitoli, che vantavano vasti open-world e un gameplay aperto. Piuttosto che continuare così, questo nuovo gioco sarebbe stato "semi-lineare", con ogni "livello di gioco" come proprio mondo semi-aperto. In breve, il leaker ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Secondo un importante leaker di's, un nuovo gioco di'sè, o almeno era, in sviluppo incentrato su Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra. Al momentoa pubblicazione, non è chiaro seo gioco sia ancora in sviluppo. Il leaker divulga cheessere stato recentemente scartato o accantonato. Qualunque sia il caso, abbiamo nuovi dettagli sul gioco, per gentile concessioneo stesso leaker. Parlando del gioco Richard, il leaker afferma che è molto diverso dagli ultimi capitoli, che vantavano vasti open-world e un gameplay aperto. Piuttosto che continuare così,o nuovo gioco sarebbe stato "semi-lineare", con ogni "livello di gioco" come proprio mondo semi-aperto. In breve, il leaker ...

elkunaguero10 : Assassin's Creed® Unity Primo sangue (BRONZE) #PlayStationTrophy #PS5Share, #AssassinsCreedUnity - infoitscienza : PlayStation Store: nuovi sconti sulla Promozione della Settimana e Assassin's Creed - infoitscienza : Assassin's Creed: prossimo episodio in uscita nel 2022, a Valhalla un terzo DLC? - GamingToday4 : Assassin’s Creed: prossimo episodio in uscita nel 2022, a Valhalla un terzo DLC? - infoitscienza : Assassin’s Creed: prossimo episodio in uscita nel 2022, a Valhalla un terzo DLC? – Notizia – PS5Videogiochi per PC… -