Amazon | Piacenza non è l’Alabama Eletta la prima rappresentanza sindacale in uno stabilimento del gruppo

cgilrimini : RT @collettiva_news: I lavoratori italiani fanno la storia e portano il sindacato nei magazzini di #JeffBezos. Il primo voto per eleggere i… - nikizag7 : RT @collettiva_news: I lavoratori italiani fanno la storia e portano il sindacato nei magazzini di #JeffBezos. Il primo voto per eleggere i… - Nutizieri : Amazon, per la prima volta a Piacenza i lavoratori hanno eletto i loro rappresentanti sindacali… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Amazon, per la prima volta a Piacenza i lavoratori hanno eletto i loro rappresentanti sindacali - repubblica : Amazon, per la prima volta a Piacenza i lavoratori hanno eletto i loro rappresentanti sindacali -

... l'anno scorso in piena pandemia, a 11 giorni di sciopero per ottenere il protocollo di sicurezza e salute all'interno dello stabilimentodi", sottolinea il segretario generale CGIL ......45 le prime elezioni per la Rappresentanza Sindacale Unitaria in uno stabilimentoinsediato in territorio italiano. A Castel San Giovanni, (), dove nel novembre del 2017 ci fu il ...Nello stabilimento di Castel San Giovanni in 800 hanno votatao per due giorni. Alla Cgil 6 delegati su 12: "Fatto storico" ...Le rappresentanze sindacali di base entrano per la prima volta in Italia in uno stabilimento Amazon, quello di Castel San Giovanni, dove si sono concluse le prime elezioni delle Rsu. Per i sindacati F ...