15enne accoltellato | “Contro la violenza sostenere associazionismo sano”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – «Di fronte alle continue aggressioni, molte della quali armate, che vedono protagonisti e vittime dei giovani, le istituzioni hanno il dovere di intervenire, partendo da una seria e profonda riflessione sui motivi che portano i ragazzi dei nostri territori a innescare una tale escalation di». È quanto afferma Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. «Nelle scorse ore – ha continuato l’esponente del partito di Silvio Berlusconi – abbiamo assistito al ferimento di una Gragnano; il minore sarebbe stato sorpreso alle spalle da un gruppo formato da sei coetanei, immobilizzato eall’altezza di un polmone, come vendetta di un presunto torto subìto». «Domenica scorsa, a Torre Annunziata, a finire nel mirino era stato un 17enne, che si trovava in ...