Viola Giorgini: che fine ha fatto la fidanzata di Federico Ciontoli? (Di martedì 4 maggio 2021) Viola Giorgini è la fidanzata di Federico Ciontoli, giudicato responsabile insieme al padre Antonio, alla sorella Martina ed alla mamma Maria Pezzillo della morte di Marco Vannini. Anche lei era presente in casa la notte dell'omicidio ed è stata l'unica ad essere assolta in più gradi di giudizio. Cosa è successo? La notte tra il 18 ed il 19 maggio 2015 in casa Ciontoli moriva Marco Vannini. La storia raccontata non ha mai convinto gli inquirenti, si è parlato di un proiettile partito per sbaglio di cui nessuno si sarebbe accorto, in casa c' era un maresciallo dei servizio segreti, Antonio Ciontoli, ed un ex allievo della Scuola Militare Nunziatella, Federico Ciontoli. Inoltre alla famiglia è contestato il ritardo nei soccorsi ed anche ...

bornwithtiziano : comunque Viola Giorgini a questo punto facciamola santa visto che è innocente, non ha fatto nulla, non sa nulla, non ha visto nulla - UomoInutile : Nessuna accusa per Viola Giorgini? #marcovannini - angvielatr : RT @LadyCaveDiver: Ricorsi respinti Finalmente per tutti i Ciontoli si apriranno le porte delle patrie galere Peccato per Viola Giorgini… - LadyCaveDiver : Ricorsi respinti Finalmente per tutti i Ciontoli si apriranno le porte delle patrie galere Peccato per Viola Gior… -