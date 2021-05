Vaccino AstraZeneca agli Under 60, Aifa: ‘Non c’è mai stato nessun divieto’ (Di martedì 4 maggio 2021) I contagi in Italia sono in calo e, ora che la stragrande maggioranza del Paese sta lentamente ripartendo, la priorità è accelerare la campagna di vaccinazione. Questo significa che il Vaccino AstraZeneca potrebbe essere somministrato (di nuovo) anche agli Under 60, proprio come ha spiegato il generale Figliuolo in occasione dell’inaugurazione dell’hub vaccinale del polo natatorio di Ostia. Come riportato dall’Agenzia Dire, “I vaccini vanno impiegati tutti. AstraZeneca è consigliato per determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti, come dimostra la Gran Bretagna con 21 milioni di somministrazioni – ha spiegato Figliuolo – È chiaro che ci sono degli effetti collaterali ma sono infinitesimali. Per questo dobbiamo usare tutte le dosi altrimenti il programma non raggiungerà gli effetti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) I contagi in Italia sono in calo e, ora che la stragrande maggioranza del Paese sta lentamente ripartendo, la priorità è accelerare la campagna di vaccinazione. Questo significa che ilpotrebbe essere somministrato (di nuovo) anche60, proprio come ha spiegato il generale Figliuolo in occasione dell’inaugurazione dell’hub vaccinale del polo natatorio di Ostia. Come riportato dall’Agenzia Dire, “I vaccini vanno impiegati tutti.è consigliato per determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti, come dimostra la Gran Bretagna con 21 milioni di somministrazioni – ha spiegato Figliuolo – È chiaro che ci sono degli effetti collaterali ma sono infinitesimali. Per questo dobbiamo usare tutte le dosi altrimenti il programma non raggiungerà gli effetti ...

