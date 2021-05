Vaccini, a Salerno da venerdì accesso libero per over 60 allo stadio Arechi (Di martedì 4 maggio 2021) Per i residenti di Salerno, sarà allestita a partire da venerdì 7 maggio una postazione mobile per le vaccinazioni ad accesso libero, attiva 7 giorni su 7 presso lo stadio Arechi dalle ore 8,30 alle ore 18,30. L’ampliamento dell’offerta vaccinale ad accesso libero è riservato alla fascia di età over 60, già iscritti in piattaforma. Inoltre, per ciascun distretto sanitario sarà individuato e comunicato a breve il centro e l’orario presso cui sarà possibile recarsi senza prenotazione. I cittadini potranno recarsi esclusivamente nel centro vaccinale di riferimento sul territorio di residenza attivo nel proprio distretto sanitario. Lo rende noto l’Asl di Salerno. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 4 maggio 2021) Per i residenti di, sarà allestita a partire da7 maggio una postazione mobile per le vaccinazioni ad, attiva 7 giorni su 7 presso lodalle ore 8,30 alle ore 18,30. L’ampliamento dell’offerta vaccinale adè riservato alla fascia di età60, già iscritti in piattaforma. Inoltre, per ciascun distretto sanitario sarà individuato e comunicato a breve il centro e l’orario presso cui sarà possibile recarsi senza prenotazione. I cittadini potranno recarsi esclusivamente nel centro vaccinale di riferimento sul territorio di residenza attivo nel proprio distretto sanitario. Lo rende noto l’Asl di. Consiglia

