Uomini e donne anticipazioni: Maria De Filippi infuriata con Armando Incarnato

Dopo due settimane di assenza, Armando è tornato finalmente a Uomini e donne. Per lui entrano in studio le tre donne con le quali si sta conoscendo. Con Patty scopriremo che c'è stato un bacio passionale che l'Incarnato avrebbe voluto tenere nascosto (per potersi vedere tranquillamente anche con le altre due pretendenti). 

Leggi anche: Uomini E donne oggi, 3 maggio: Gemma insiste e ci riprova con Antonio

Tale comportamento non sta bene alla donna, la quale rivela in studio le vere intenzioni di Armando, che ne sarà inviperito. L'uomo a quel punto farà di tutto per far passare per bugiarda la donna, onde evitare che potesse mettere in dubbio la propria versione dei fatti. Nel dibattito interverrà anche Ida, la quale farà presente che, anche durante la loro frequentazione, Armando aveva avuto lo stesso comportamento.

