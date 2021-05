Una Vita, anticipazioni 4 – 5 maggio: Bellita sembra stare meglio, ma Margarita trama ancora contro di lei (Di martedì 4 maggio 2021) Una Vita, anticipazioni 4 – 5 maggio: cosa vedremo tra oggi e domani? Una Vita, anticipazioni 4 – 5 maggio: nonostante i biglietti per partire, Marcia non è convinta di Santiago Vedremo che Santiago mostrerà a Marcia i biglietti per partire finalmente per Cuba, ma lei vorrà solo che il sedicente marito le sveli la sua vera identità: arriverà persino a minacciarlo. Tra poche puntate l’uomo vuoterà il sacco. Edgar Golden accetta la condizione di José José ha fatto sapere al regista e produttore di voler rimanere finché Bellita non starà meglio e non si saprà qualcosa delle sue condizioni (cosa ha trovato il dottore nel suo sangue, che l’ha portata a finire in coma). Alla fine Golden accetta Bellita pare riprendersi, ma ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 4 maggio 2021) Una4 – 5: cosa vedremo tra oggi e domani? Una4 – 5: nonostante i biglietti per partire, Marcia non è convinta di Santiago Vedremo che Santiago mostrerà a Marcia i biglietti per partire finalmente per Cuba, ma lei vorrà solo che il sedicente marito le sveli la sua vera identità: arriverà persino a minacciarlo. Tra poche puntate l’uomo vuoterà il sacco. Edgar Golden accetta la condizione di José José ha fatto sapere al regista e produttore di voler rimanere finchénon staràe non si saprà qualcosa delle sue condizioni (cosa ha trovato il dottore nel suo sangue, che l’ha portata a finire in coma). Alla fine Golden accettapare riprendersi, ma ...

