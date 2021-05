Sputnik e Huawei | tra bufale e minacce L’allarme degli 007 Usa

Leggi su formiche

(Di martedì 4 maggio 2021) Disinformazione, propaganda, attacchi cyber. Tre indiziati: Russia, Cina e Iran. È un bilancio pesantissimo quello portato in dote da un anno di pandemia: i regimi autoritari “stanno usando il contesto del Covid-19 per condurre una guerriglia informativa con l’obiettivo di delegittimare i governi occidentali, attaccare le coalizioni e piegare l’economia e la politica in loro favore”. IL REPORT007arriva dal nuovo report della Dia (Defence intelligence agency), l’agenzia007 della Difesa statunitense diretta da Scott Berrier. Il monito riecheggia quello già contenuto nel rapporto annuale sulle(Ata) del Dipartimento dell’intelligence nazionale (Dni) guidato da Avril Haines, il più alto organo di coordinamento007 americani. Nel nuovo rapporto però c’è un focus ...