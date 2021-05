Spunta murales di Fedez a cavallo vicino la storica sede della Rai (Di martedì 4 maggio 2021) vicino Viale Mazzini, luogo dove è ubicata la storica sede Rai, è Spuntato un murales con protagonista Fedez in sella al cavallo, da sempre “simbolo” dell’azienda di stato. vicino alla sede Rai Spunta un murales di Fedez a cavallo Nel murales compaiono anche alcune frasi estrapolate dal monologo che Federico ha portato sul palcoscenico del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 4 maggio 2021)Viale Mazzini, luogo dove è ubicata laRai, èto uncon protagonistain sella al, da sempre “simbolo” dell’azienda di stato.allaRaiundiNelcompaiono anche alcune frasi estrapolate dal monologo che Federico ha portato sul palcoscenico del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Spunta murales di Fedez a cavallo vicino la storica sede della Rai - Gianni91Poli : RT @gayit: 'Mai più Fedez in Rai se non chiede scusa', spunta l'indiscrezione (e anche un murales in suo onore) - infoitcultura : A Roma spunta un murales con Fedez che cavalca il cavallo della Rai - Dorian221190 : RT @gayit: 'Mai più Fedez in Rai se non chiede scusa', spunta l'indiscrezione (e anche un murales in suo onore) - Gpzap2 : “Mai più Fedez in Rai se non chiede scusa”, spunta l’indiscrezione (e anche un murales in suo onore)… -