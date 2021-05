Sinner-Pella oggi, Masters1000 Madrid: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 4 maggio 2021) Esordio assoluto per Jannik Sinner a Madrid nella mattina di oggi: l’altoatesino è atteso dall’argentino Guido Pella, giocatore di comprovata validità che, però, nell’ultimo periodo si è trovato in difficoltà non indifferente. Primo confronto assoluto tra i due, che vengono da momenti ben diversi della stagione. Il classe 2001 azzurro ha già un titolo ATP 250, una finale 1000 e una semifinale 500 in tasca, mentre il sudamericano è partito decisamente in sordina in quest’annata per lui molto complicata. All’orizzonte si profila uno tra l’australiano Alexei Popyrin, passato dalle qualificazioni, e il tedesco Jan-Lennard Struff. Curiosamente, qualsiasi incrocio tra questi quattro giocatori sarebbe il primo nella loro carriera: resta, a questo punto, da vedere quale si verificherà. Il match di primo turno del Masters 1000 ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Esordio assoluto per Janniknella mattina di: l’altoatesino è atteso dall’argentino Guido, giocatore di comprovata validità che, però, nell’ultimo periodo si è trovato in difficoltà non indifferente. Primo confronto assoluto tra i due, che vengono da momenti ben diversi della stagione. Il classe 2001 azzurro ha già un titolo ATP 250, una finale 1000 e una semifinale 500 in tasca, mentre il sudamericano è partito decisamente in sordina in quest’annata per lui molto complicata. All’orizzonte si profila uno tra l’australiano Alexei Popyrin, passato dalle qualificazioni, e il tedesco Jan-Lennard Struff. Curiosamente, qualsiasi incrocio tra questi quattro giocatori sarebbe il primo nella loro carriera: resta, a questo punto, da vedere quale si verificherà. Il match di primo turno del Masters 1000 ...

