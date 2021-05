Sette giorni per la fumata bianca: il centrosinistra vuole chiudere su Perifano (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una sferzata, non una frenata. La nota con cui ieri Angelo Miceli, fedelissimo di Luigi Diego Perifano, si è inserito nel dibattito interno al centrosinistra aveva un obiettivo: rompere lo stallo, smuovere le acque. Negli ambienti vicini all’avvocato beneventano, ovviamente, c’è grande rispetto per il lavoro portato avanti dal tavolo della coalizione e per le istanze di ciascuna singola forza politica. Completata la “bozza programmatica”, però, era lecito attendersi una accelerazione, un momento di chiarezza, se non altro l’individuazione del percorso utile ad arrivare all’indicazione del candidato sindaco. Trascorsa ormai una settimana, invece, la convocazione del tavolo della coalizione è rimasta nel cassetto e gli attesi passi avanti non ci sono stati. Tutt’altro. Civico22 si è riunito ma ha preso altro tempo. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Una sferzata, non una frenata. La nota con cui ieri Angelo Miceli, fedelissimo di Luigi Diego, si è inserito nel dibattito interno alaveva un obiettivo: rompere lo stallo, smuovere le acque. Negli ambienti vicini all’avvocato beneventano, ovviamente, c’è grande rispetto per il lavoro portato avanti dal tavolo della coalizione e per le istanze di ciascuna singola forza politica. Completata la “bozza programmatica”, però, era lecito attendersi una accelerazione, un momento di chiarezza, se non altro l’individuazione del percorso utile ad arrivare all’indicazione del candidato sindaco. Trascorsa ormai una settimana, invece, la convocazione del tavolo della coalizione è rimasta nel cassetto e gli attesi passi avanti non ci sono stati. Tutt’altro. Civico22 si è riunito ma ha preso altro tempo. ...

fattoquotidiano : Sondaggi, la Lega perde quasi 1 punto in sette giorni: è al 20,9%. Fdi avanza, ora è allo 0,3 dal Pd. Cresce il M5s… - anteprima24 : ** Sette giorni per la fumata bianca: il #Centrosinistra vuole chiudere su #Perifano ** - Indierry : non mangio pasta e schifezze da quasi sette giorni mi devono dare come minimo una medaglia per il coraggio e la forza - infoitsport : CdS: “Commisso, hai sette giorni per blindare Vlahovic” - elnaza : E il naufragar m'è dolce in questo mar.. -