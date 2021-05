Serie B, Chievo Verona-Cremonese: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di martedì 4 maggio 2021) Sfida fondamentale per la corsa playoff quella tra le due compagini di Serie B che sperano di incamerare punti importantissimi per poter accedere al mini torneo che si disputerà a fine regular season. Separate in classifica da appena cinque punti, i padroni di casa tenteranno di mantenere la posizione playoff, mentre gli ospiti proveranno ad avvicinarsi proprio ai clivensi. Ecco le ultime da Chievo Verona-Cremonese con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv. Da una parte un campionato, su per giù, in linea con le aspettative di inizio stagione, dall’altra un torneo improvvisamente rinato dopo l’avvicendamento in panchina tra Pierpaolo Bisoli e Fabio Pecchia. I padroni di casa del Chievo Verona di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Sfida fondamentale per la corsa playoff quella tra le due compagini diB che sperano di incamerare punti importantissimi per poter accedere al mini torneo che si disputerà a fine regular season. Separate in classifica da appena cinque punti, i padroni di casa tenteranno di mantenere la posizione playoff, mentre gli ospiti proveranno ad avvicinarsi proprio ai clivensi. Ecco le ultime dacon le, ile latv. Da una parte un campionato, su per giù, in linea con le aspettative di inizio stagione, dall’altra un torneo improvvisamente rinato dopo l’avvicendamento in panchina tra Pierpaolo Bisoli e Fabio Pecchia. I padroni di casa deldi ...

